FiNE NEWS

1 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Нехрена летать на мухорайках, которые ветром сдувает, где ни попадя.МО Румынии: росси...
  • Александр Лесков
    А  как  же ж!  Известный  принцип  чинуш-бюрократов,  даже  когда  они  в  военные  мундиры  выряживаются и маскируют...“Неприятно слышат...
  • Sergey Ivanov
    Это хорошо, что Кадырову неприятно слышать слова Пригожина. Но вдвойне хорошо то, что ему неприятно слышать реакцию М...“Неприятно слышат...

В Минобороны Украины заявили об испытаниях нового оружия ВС РФ

В Минобороны Украины заявили об испытаниях нового оружия ВС РФ

В свою очередь, российские СМИ показал работу российского экипажа “Мста” в зоне СВО. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 7 мая 2023: на Украине заявили об испытаниях Россией нового оружия На Украине заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РФ испытывает новые виды вооружения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх