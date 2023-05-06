В Минобороны Украины заявили об испытаниях нового оружия ВС РФ

В свою очередь, российские СМИ показал работу российского экипажа “Мста” в зоне СВО. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 7 мая 2023: на Украине заявили об испытаниях Россией нового оружия На Украине заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РФ испытывает новые виды вооружения.