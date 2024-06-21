Скалони раскритиковал поле в Атланте после матча Аргентины на Кубке Америки: «Было похоже на Саудовскую Аравию. Траву поменяли 2 дня назад, так быть не должно»

В игре первого тура Кубка Америки, проходящего в США, Аргентина одержала победу со счетом 2:0. Встреча состоялась на «Мерседес-Бенц Стэдиум», где играют «Атланта Фэлконс» из НФЛ и «Атланта Юнайтед» из МЛС.