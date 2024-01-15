Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Сбор подписей продолжится в столице до конца января Решение Владимира Путина участвовать в выборах президента России, которые намечены на 15-17 марта 2024 года, поддержал известный кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Игорь Угольников.
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