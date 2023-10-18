Над Черным морем нависнет «Кинжал». Комментарий Георгия Бовта

Анонсированное Владимиром Путиным постоянное патрулирование МИГ-31К над Черным морем, оснащенным сверхзвуковой ракетой «Кинжал», — это именно ответ Москвы на применение американских ракет ATACMS в зоне российско-украинского конфликта.
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