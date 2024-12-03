Не совсем алюминиевая: зачем в бронировании БМП-3 применяется сталь

Юрий Ильинов

qqqq Мне интересно, в течение всей СВО было хоть единожды применение плавающих БТР, БМП? Зачем делать картонную технику, если данное свойство не востребовано. Посмотрел на поражение западной тяжелой техники, горят одинаково, но есть исключение, экипаж и десант в целом выбираются из пораженной машины. А у нас опять, как на лихом коне, сверху на броне. Может уже пора заканчивать заниматься ерундой, и сделать нормальную тяжелую машину, а главное пустить её в серию. rait С одной стороны безусловно соглашусь. Тем более что плавучесть может обеспечиваться навесным оборудованием, для этого необязательно сильно облегчать саму машину. С другой стороны важно заметить что и переутяжелять машину тоже нельзя. Как раз таки на СВО прекрасно показано как машина может увязнуть в "черноземе". И чем она тяжелее тем меньше мест по которым она может проехать. leks Так сделали же новые бмп, бтр! Только в итоге техника эта сделана исключительно для парадов. А воюют в итоге на советском наследие из 70-80ых годов Что касается плавучести, то полностью согласен, что в нынешних реалиях абсолютно ненужная вещь, которая ограничивает увеличение массы, что в итоге выливается в менее защищённую машину. Radikal Днепр, и другие водные преграды как форсировать собираетесь?