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Царьград

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Бутовский маньяк: история короля бездомных Алексея Безбородова, который расправлялся с "подданными"

Бутовский маньяк: история короля бездомных Алексея Безбородова, который расправлялся с "подданными"

Московский суд вынес приговор известному "королю бомжей" Алексею Безбородову, чьи зверские расправы над бездомными потрясли столицу более десяти лет назад.

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