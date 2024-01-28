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МИД РФ: Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции

МИД РФ: Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены утвердить новые программы интеграции на 2024–2026 годы в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства.

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