Почему азербайджанцы, в отличие от таджиков и узбеков, приезжают в Россию насовсем и получают гражданство?

valneva laryssa Где это автор видел" трудолюбивых" таджиков и узбеков, которые что-то там закрывают и не претендуют на гражданство???Он с какого дуба свалился? Кишлаки наглых дармоедов сидят на нашей шее!!!

СП Светлана Петрова У нас что огурцы некому выращивать? Русский в прошлом году жаловался, что выращенный лук за 4 рубля никому не мог сбыть, никто не брал, мигрантами переполнены рынки, у нас что как в Индии? мигранты приезжают и прямиком на рынки вместо того, чтобы работать, мы тоже так хотим сидеть продавать персик втридорога, куда потом гниль уходит не проданная? варенье нам варят?