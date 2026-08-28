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Почему азербайджанцы, в отличие от таджиков и узбеков, приезжают в Россию насовсем и получают гражданство?

Почему азербайджанцы, в отличие от таджиков и узбеков, приезжают в Россию насовсем и получают гражданство?

Страна огней Если присмотреться к миграционным потокам на постсоветском пространстве, можно заметить занятную географическую иронию.

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Комментарии
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valneva laryssa
Где это автор видел&quot; трудолюбивых&quot; таджиков и узбеков, которые что-то там закрывают и не претендуют на гражданство???Он с какого дуба свалился? Кишлаки наглых дармоедов сидят на нашей шее!!!
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4 н.
СП
Светлана Петрова
У нас что огурцы некому выращивать? Русский в прошлом году жаловался, что выращенный лук за 4 рубля никому не мог сбыть, никто не брал, мигрантами переполнены рынки, у нас что как в Индии? мигранты приезжают и прямиком на рынки вместо того, чтобы работать, мы тоже так хотим сидеть продавать персик втридорога, куда потом гниль уходит не проданная? варенье нам варят?
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4 н.
Мура
А ещё потому что народ не способный навести порядок у себя дома, прёт туда где этот порядок за них навели, только они прут со своим &quot;порядком&quot; не  убегая как тараканы туда где их не ждут, позорники не иначе)) И среди них навалом уже молодёжи кто еле еле понимает Русский.
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4 н.