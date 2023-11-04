Сразу две новости по российскому олигархату привлекли моё внимание. Одни из них, добавив приставку "гос-", вымогают деньги у правительства.
Юрий Пронько: Думаю, все понимают, кто оплатит этот "банкет" госолигархов?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Малик Гумеров
Пронько только проснулся ? Для этого и разгромили СССР ! Для паразитирования на ресурсах+активах и на эксплуатации труда ! Законы , правила игры наточены так = Что если крупный бизнес (как хозяин страны) начинает терять прибыля - потери этих прибылей всегда компенсировали через увеличение налогов на мелкий и средний бизнес и поборы с населения !!! Таков закон росионского капитализма ! Кто хозяин в стране ? Правительство - которое имеет 1 бюджет в год(30трлн. руб.) ? Или буржуинство - которое имеет в год в 8 -10 раз и более(250-300трлн. руб. в год) , чем годовой бюджет страны ??? Для такого узаконенного грабежа страны-народа и грохнули СССР ! Не плакаться нужно , не ныть .... = А НУЖНО ШАГАТЬ ТРОПОЙ ВЕРНУТЬ ВСЕ ПРИХВАТИЗИРОВАННОЕ СТРАНЕ-НАРОДУ = НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ (РАСКУЛАЧИВАТЬ ПРИХВАТИЗАТОРОВ) ! ИНАЧЕ ВОПРОС НЕ РЕШАЕТСЯ !!! Если даже буржуин хоть немного начнет думать об интересах страны-народа , это будет капля в море ! Весь прибавочный продукт от ресурсов и активов , от труда каждого не пойдет на благо всего общества , а будет оседать в его частных карманах !!! При становлении СССР рост экономики доходил до 45 % ежегодно ! Сегодня , на всем готовом , если рост будет 1-2 % , прыгают от своей важности ... как дебилы - импотенты ничтожества ! СИСТЕМА наточена на грабеж России-народа и недопущение экономического развития ! Систему нужно разобрать и СОБРАТЬ НОВУЮ , ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ , ПОД НОВЫЕ ЦЕЛИ !!! Пронько может транслировать .... столетиями , ничего не изменится ! Бороться нужно и ПОБЕДИТЬ тех кто ПОБЕДИЛ В 90-е , раздавить ... !
Ответить
1 д.
МГ
Малик Гумеров
Пипец .... ! Актеров можно тасовать сколь угодно , от этого сценарий спектакля не меняется !!! Откуда в головах - неадекватные понятия что смени актера и все пойдет нормально ??? Законы , правила игры - СЦЕНАРИЙ нужно переписывать ! А это смена системы госустройства , новые цели и задачи , новые законы и правила .... ! Тогда даже и все дерьмо ..... по новым законам и правилам , будет работать на страну-народ ! Иначе никак ! Хоть марсианина посади - в рамках правил игры он не сможет людей научить жить по человечески !
Ответить
1 д.
Андрей Корольков
Такое впечатление, что в комментариях пишут полные придурки, ничего не понимающие в предпринимательстве. В 90-х что построили под всеобщие аплодисменты? Капитализм (напомню). В 2020-е его отменили? НЕТ! Суть капитализма- получение прибыли, что Авен и еже с ним делали очень хорошо, потому что там, за границей, получать прибыль проще и надежнее. Их проблема, не успели выйти обратно в Россию. "Ростсельмаш" успел, а большинство нет. Да и вообще мало кто успел. Например, что случилось с активами Росатома в Австралии? Просрали? Об этом молчат. А сотни предприятий, купленных у них? Молчат. Это же частные инвестиции. А мы так радовались раньше, когда наши ТАМ покупали предприятия. Просто им не повезло. А госкомпании это вообще дно, там воруют так,что ни одному частнику и не снилось. Знаю, у меня знакомый из центрального аппарата Почты России. Но большинство их потянет только государство - затраты слишком велики. И не дай бог им встать,экономика при развале СССР покажется мелочью.
Ответить
23 час.
Свежие комментарии