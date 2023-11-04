Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Юрий Пронько: Думаю, все понимают, кто оплатит этот "банкет" госолигархов?

Юрий Пронько: Думаю, все понимают, кто оплатит этот "банкет" госолигархов?

Сразу две новости по российскому олигархату привлекли моё внимание. Одни из них, добавив приставку "гос-", вымогают деньги у правительства.

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Комментарии
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Малик Гумеров
Пронько только проснулся ?    Для этого и  разгромили СССР !     Для паразитирования на ресурсах+активах и на эксплуатации труда !         Законы , правила игры наточены так = Что если  крупный бизнес (как хозяин страны)  начинает терять прибыля - потери этих прибылей всегда компенсировали   через увеличение налогов  на мелкий и средний бизнес и  поборы с населения !!!            Таков закон росионского капитализма  !                                         Кто хозяин в стране ?    Правительство - которое имеет 1 бюджет в год(30трлн. руб.) ?                Или буржуинство - которое имеет в год  в 8 -10 раз и более(250-300трлн. руб. в год) , чем годовой бюджет страны ???                                                                      Для такого узаконенного грабежа страны-народа и грохнули СССР !                                                                                                            Не плакаться нужно , не ныть .... = А НУЖНО  ШАГАТЬ ТРОПОЙ    ВЕРНУТЬ ВСЕ ПРИХВАТИЗИРОВАННОЕ  СТРАНЕ-НАРОДУ = НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ  (РАСКУЛАЧИВАТЬ ПРИХВАТИЗАТОРОВ) !            ИНАЧЕ ВОПРОС НЕ РЕШАЕТСЯ !!!              Если даже  буржуин  хоть немного начнет  думать об интересах страны-народа ,  это  будет капля в море !   Весь прибавочный продукт от ресурсов  и активов , от  труда каждого   не  пойдет на благо всего общества , а будет оседать в его частных карманах !!!                                                                                При   становлении СССР  рост  экономики  доходил  до 45 % ежегодно !                                                                                                    Сегодня  , на всем готовом ,  если   рост  будет 1-2 %   ,  прыгают  от своей важности ...  как дебилы - импотенты ничтожества !                                                                                            СИСТЕМА наточена на грабеж  России-народа  и  недопущение  экономического развития !                                                                         Систему нужно разобрать  и   СОБРАТЬ НОВУЮ , ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ , ПОД НОВЫЕ  ЦЕЛИ !!!                                                           Пронько может транслировать .... столетиями , ничего не изменится !        Бороться нужно  и  ПОБЕДИТЬ  тех  кто  ПОБЕДИЛ В 90-е , раздавить  ... !
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1 д.
МГ
Малик Гумеров
Пипец .... !           Актеров можно тасовать сколь угодно , от этого сценарий спектакля не меняется !!!                                                                 Откуда в головах -  неадекватные понятия что смени актера и все пойдет нормально ???                                                                         Законы , правила игры - СЦЕНАРИЙ  нужно переписывать !   А это смена системы госустройства , новые цели  и задачи , новые законы и правила .... !                                                                                   Тогда даже  и все дерьмо  .....  по новым законам и правилам , будет работать   на страну-народ !                                                             Иначе  никак !   Хоть марсианина посади -  в рамках правил игры  он не сможет  людей научить жить по человечески !
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1 д.
Андрей Корольков
Такое впечатление, что в комментариях пишут полные придурки, ничего не понимающие в предпринимательстве. В 90-х что построили под всеобщие аплодисменты? Капитализм (напомню). В 2020-е его отменили? НЕТ! Суть капитализма- получение прибыли, что Авен и еже с ним делали очень хорошо, потому что там, за границей, получать прибыль проще и надежнее. Их проблема, не успели выйти обратно в Россию. &quot;Ростсельмаш&quot; успел, а большинство нет. Да и вообще мало кто успел. Например, что случилось с активами Росатома в Австралии? Просрали? Об этом молчат. А сотни предприятий, купленных у них? Молчат. Это же частные инвестиции. А мы так радовались раньше, когда наши ТАМ покупали предприятия. Просто им не повезло. А госкомпании это вообще дно, там воруют так,что ни одному частнику и не снилось. Знаю, у меня знакомый из центрального аппарата Почты России. Но большинство их потянет только государство - затраты слишком велики. И не дай бог им встать,экономика при развале СССР покажется мелочью.
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23 час.

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