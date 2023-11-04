Юрий Пронько: Думаю, все понимают, кто оплатит этот "банкет" госолигархов?

Малик Гумеров Пронько только проснулся ? Для этого и разгромили СССР ! Для паразитирования на ресурсах+активах и на эксплуатации труда ! Законы , правила игры наточены так = Что если крупный бизнес (как хозяин страны) начинает терять прибыля - потери этих прибылей всегда компенсировали через увеличение налогов на мелкий и средний бизнес и поборы с населения !!! Таков закон росионского капитализма ! Кто хозяин в стране ? Правительство - которое имеет 1 бюджет в год(30трлн. руб.) ? Или буржуинство - которое имеет в год в 8 -10 раз и более(250-300трлн. руб. в год) , чем годовой бюджет страны ??? Для такого узаконенного грабежа страны-народа и грохнули СССР ! Не плакаться нужно , не ныть .... = А НУЖНО ШАГАТЬ ТРОПОЙ ВЕРНУТЬ ВСЕ ПРИХВАТИЗИРОВАННОЕ СТРАНЕ-НАРОДУ = НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ (РАСКУЛАЧИВАТЬ ПРИХВАТИЗАТОРОВ) ! ИНАЧЕ ВОПРОС НЕ РЕШАЕТСЯ !!! Если даже буржуин хоть немного начнет думать об интересах страны-народа , это будет капля в море ! Весь прибавочный продукт от ресурсов и активов , от труда каждого не пойдет на благо всего общества , а будет оседать в его частных карманах !!! При становлении СССР рост экономики доходил до 45 % ежегодно ! Сегодня , на всем готовом , если рост будет 1-2 % , прыгают от своей важности ... как дебилы - импотенты ничтожества ! СИСТЕМА наточена на грабеж России-народа и недопущение экономического развития ! Систему нужно разобрать и СОБРАТЬ НОВУЮ , ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ , ПОД НОВЫЕ ЦЕЛИ !!! Пронько может транслировать .... столетиями , ничего не изменится ! Бороться нужно и ПОБЕДИТЬ тех кто ПОБЕДИЛ В 90-е , раздавить ... !

МГ Малик Гумеров Пипец .... ! Актеров можно тасовать сколь угодно , от этого сценарий спектакля не меняется !!! Откуда в головах - неадекватные понятия что смени актера и все пойдет нормально ??? Законы , правила игры - СЦЕНАРИЙ нужно переписывать ! А это смена системы госустройства , новые цели и задачи , новые законы и правила .... ! Тогда даже и все дерьмо ..... по новым законам и правилам , будет работать на страну-народ ! Иначе никак ! Хоть марсианина посади - в рамках правил игры он не сможет людей научить жить по человечески !