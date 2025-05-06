Проклятие "Мастера и Маргариты": 15 актёров умерли после съёмок фильма про нечистую силу

Фильм "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко преследует настоящее проклятие. Сначала съёмкам предшествовала череда мрачных предзнаменований, а после завершения один за другим скончались 15 актёров, принимавших участие в фильме про нечистую силу.