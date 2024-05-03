Макрон снова угрожает России отправкой войск

Макрон в очередной раз не исключил вариант с отправкой войск на Украину для противостояния России.В ходе интервью в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил о возможной отправке военных на Украину для противостояния русской армии.
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