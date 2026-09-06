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Кузнецов об игре в КХЛ: «Ради хоккея уехал на другой континент – я здесь, жена и дети там. Два года подряд выгоняли из команд – не всегда виноват ты, но я в себе копаюсь»

Форвард «Сибири» Евгений Кузнецов высказался о своей готовности к стартовавшему Фонбет Чемпионату КХЛ.

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