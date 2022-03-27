Андрей Мостовой о том, что Карпин называет его «корягой»: «Он всех, кажется, так называет. Все происходит в шуточной форме»

Андрей Мостовой высказался о том, как обращается к нему Валерий Карпин в сборной России. – Карпин тебя называет «корягой», ты не обижаешься? – Он всех, мне кажется, так называет (смеется)! Всегда чувствуешь, когда в шутку, когда всерьез.