«Ковидная истерия» подарила Крыму большие возможности, - Ворона

Пандемия коронавируса дала Республике Крым уникальные возможности во многих сферах. Об этом в эфире «Интервью 24» рассказал Генеральный директор Корпорации развития РК Дмитрий Ворона.
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