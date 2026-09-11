Lenovo скрестила мобильный процессор и настольную видеокарту в компактном ПК LOQ Tower 17IRH11: 10-ядерный Core 7 230H и GeForce RTX 5060 Ti

Стоимость компьютера стартует с 1000 евро Lenovo представила игровой настольный компьютер LOQ Tower 17IRH11, который при небольшом объеме — 17 литров — оснащается полноценной настольной GeForce RTX 5060 Ti.
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