Какой сегодня праздник 19 февраля 2024 года: важные и значимые даты для жителей России и всего мира отмечаются в этот день Мария ЛимоноваСегодня, 19 февраля 2024 года, жители Российской Федерации и всего мира отмечают не один, а целых три важных события.