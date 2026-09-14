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«Стекла на пляже, плесень в домах»: в Тюмени паводок разрушил базу отдыха. Видео

В Тюмени в районе Верхнего бора от паводка пострадала база отдыха Fun Camp. Территория глэмпинга усыпана травянистыми островками, грязью и стеклами, стены домов внутри покрыты плесенью.

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