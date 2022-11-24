Автозавод Nissan в Петербурге стал собственностью московского НАМИ

Изменения в учредительные документы предприятия были внесены 23 ноября. Петербургский завод Nissan перешел в собственность ФГУП «Центральный ордена трудового красного знамени научно исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"».
Изменения в учредительные документы предприятия были внесены 23 ноября. Петербургский завод Nissan перешел в собственность ФГУП «Центральный ордена трудового красного знамени научно исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"».
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