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Автозавод Nissan в Петербурге стал собственностью московского НАМИ

Изменения в учредительные документы предприятия были внесены 23 ноября. Петербургский завод Nissan перешел в собственность ФГУП «Центральный ордена трудового красного знамени научно исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"».

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