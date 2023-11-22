Стартовал приём заявок на газификацию в Железнодорожном районе Читы

С 22 ноября начался приём заявок на газификацию в Железнодорожном районе Читы.Заявки на газификацию ждут от жителей улиц 1-й Линейной, Октябрьской, улицы Магистральной и переулка Ольхового, сообщается в Telegram-канале минЖКХ Забайкалья.