Стартовал приём заявок на газификацию в Железнодорожном районе Читы

С 22 ноября начался приём заявок на газификацию в Железнодорожном районе Читы.Заявки на газификацию ждут от жителей улиц 1-й Линейной, Октябрьской, улицы Магистральной и переулка Ольхового, сообщается в Telegram-канале минЖКХ Забайкалья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии