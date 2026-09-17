Никита Михалков заложил первый камень в основание храма Рождества Христова

В Москве на территории театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» состоялась закладка первого камня в основание храма Рождества Христова, в которой поучаствовал сам народный артист РСФСР Никита Михалков.
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