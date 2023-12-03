Владимир Олейник: Украина — только под столом или на столе

Экс-депутат Рады оценил вероятность переговоров Москвы с Киевом Павел Еськов Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС Материал комментируют: Владимир Олейник Переговоры Киева и Москвы могут пройти без участия Владимира Зеленского.
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