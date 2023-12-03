БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Юрий Кушнарев
    автор- мерзавец и провокатор,походя уравнял большевиков и неонацистов. Впрочем,если Путин в каждом выступлении лживо ...Провокация на мог...
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Владимир Олейник: Украина — только под столом или на столе

Владимир Олейник: Украина — только под столом или на столе

Экс-депутат Рады оценил вероятность переговоров Москвы с Киевом Павел Еськов Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС Материал комментируют: Владимир Олейник Переговоры Киева и Москвы могут пройти без участия Владимира Зеленского.

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