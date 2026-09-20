Украинские военные боятся воевать по-мужски и охотятся за мирными людьми. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, ее цитирует РИА Новости.
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