Эксперт сообщил, что хорошие новогодние ели не будут пахнуть пластиком

Производители используют разнообразные материалы при создании искусственных новогодних елей, но хорошую продукцию должно отличать отсутствие запаха пластика, сообщил 12 декабря председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Производители используют разнообразные материалы при создании искусственных новогодних елей, но хорошую продукцию должно отличать отсутствие запаха пластика, сообщил 12 декабря председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
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