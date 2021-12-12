smi.media

248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    10 сеансов клизмы будет достаточно.Михаилу Саакашвил...
  • Людмила Сергеева
    В РФ часть участн...
  • Grandad
    США помогали Англии в захвате Фолклендских островов, объясняя свои действия спасением студента п гражданина США, нахо...В Совфеде заявили...

Эксперт сообщил, что хорошие новогодние ели не будут пахнуть пластиком

Производители используют разнообразные материалы при создании искусственных новогодних елей, но хорошую продукцию должно отличать отсутствие запаха пластика, сообщил 12 декабря председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх