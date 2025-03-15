В ДНР спецназ Росгвардии совершенствует навыки оказания первой помощи с учётом опыта СВО

Новости внутренней и внешней политики в России

В подразделении Росгвардии, выполняющем задачи специальной военной операции в Донецкой Народной Республике, прошла комплексная тренировка, в ходе которой военнослужащие выполнили задачи по оказанию помощи раненым сослуживцам с учетом опыта реальных боевых действий.