В ДНР спецназ Росгвардии совершенствует навыки оказания первой помощи с учётом опыта СВО

В подразделении Росгвардии, выполняющем задачи специальной военной операции в Донецкой Народной Республике, прошла комплексная тренировка, в ходе которой военнослужащие выполнили задачи по оказанию помощи раненым сослуживцам с учетом опыта реальных боевых действий.
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