«Имя – Карим Бензема. Возраст – 34 года. Род занятий – лучшая «девятка» в мире». «Реал» о хет-трике француза

«Реал» назвал Карима Бензема лучшим форвардом мира. 34-летний француз сегодня забил три гола в ворота «Челси» в Лондоне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

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