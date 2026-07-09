В премии «Россия – мои горизонты» появилась новая номинация для проектов, дающих школьникам первую профессию

В 2026 году во Всероссийской премии «Россия – мои горизонты» учреждена новая номинация «С профессией в будущее», которая посвящена программам профессионального обучения в рамках Единой модели профориентации.
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