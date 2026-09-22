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Царьград

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Эксперт Унгуряну: отопление в Молдове подорожает на 1000 леев

Эксперт Унгуряну: отопление в Молдове подорожает на 1000 леев

Эксперт Сергей Унгуряну прогнозирует, что рост тарифов на газ приведёт к удорожанию электроэнергии и тепла в Молдове, причём отопление может подорожать примерно на тысячу леев за гигакалорию.

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