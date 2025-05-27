Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ограничений больше нет

Ограничений больше нет

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны.

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