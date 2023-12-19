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Кубок Италии. 1/8 финала. «Наполи» примет «Фрозиноне», «Интер» сыграет с «Болоньей» завтра

Кубок Италии. 1/8 финала. «Наполи» примет «Фрозиноне», «Интер» сыграет с «Болоньей» завтра

В среду «Интер» дома сыграет с «Болоньей». Ранее «Лацио» обыграл «Дженоа» (1:0), «Фиорентина» по пенальти выбила «Парму» (2:2, 4:1 – пен.

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