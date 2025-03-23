Взрывы в Киеве и ряде областей Украины: Россия нанесла серию ударов по объектам на украинской территории ВС РФ продолжают наносить удары по Украине, не стала исключением и ночь с субботы на воскресенье.
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Взрывы в Киеве и ряде областей Украины: Россия нанесла серию ударов по объектам на украинской территории ВС РФ продолжают наносить удары по Украине, не стала исключением и ночь с субботы на воскресенье.
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