Мы храним заложенные в нас правила, ценности и устои.

Благодарю за материал. Ребята, вагнерА, вы были, есть и будете лучшими! Героическим бойцам - СЛАВА! А памятник ПЕВу очень достойный, мне понравился. Низкий поклон отцам-основателям "Вагнер", светлая память!

Светлана Митленко

Лучшие из лучших! Памятник мне тоже очень понравился. Видимо делал тот же Мастер, который сделал парный памятник Уткину И Пригожину в Горячий ключ. Очень достойная работа. Впрочем в Горячем ключе все очень памятники хорошие, живые.