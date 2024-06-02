Девятому посвящается Памяти Дмитрия "Вагнер" Уткина посвящается! Я и есть тот самый Вагнер!Враг ты что со страху замер,И косишься взглядом в лес.
Мы храним заложенные в нас правила, ценности и устои.
Комментарии
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ВераВерная
Благодарю за материал. Ребята, вагнерА, вы были, есть и будете лучшими! Героическим бойцам - СЛАВА! А памятник ПЕВу очень достойный, мне понравился. Низкий поклон отцам-основателям "Вагнер", светлая память!
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17 час.
Светлана Митленко
Лучшие из лучших! Памятник мне тоже очень понравился. Видимо делал тот же Мастер, который сделал парный памятник Уткину И Пригожину в Горячий ключ. Очень достойная работа. Впрочем в Горячем ключе все очень памятники хорошие, живые.
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16 час.
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