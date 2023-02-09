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Футболистки «МЮ» не хотят возвращения Гринвуда в клуб. Они против из-за аудио, где Мэйсон принуждал девушку к сексу

Футболистки «МЮ» не хотят возвращения Гринвуда в клуб. Они против из-за аудио, где Мэйсон принуждал девушку к сексу

Будущее Мэйсона Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» остается неизвестным. По данным The Athletic, женская команда «МЮ» испытывает глубокий дискомфорт от перспективы возвращения Гринвуда в клуб, несмотря на то, что с него были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

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