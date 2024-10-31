"Это живой документ". Эксперты обсудили будущий генплан развития Барнаула

Принятие важнейшего для краевой столицы документа вышло на финишную прямую Мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года.
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