Nio планирует продавать свой первый гибридный автомобиль только за рубежом

Китайский производитель электромобилей Nio планирует выпустить свою первую гибридную модель в 2026 году и будет продавать ее только на зарубежных рынках, включая Ближний Восток, Северную Африку и Европу, сообщили два источника Reuters.
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