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Огромные проблемы: как Украина расплачивается своей инфраструктурой за чужие интересы

Огромные проблемы: как Украина расплачивается своей инфраструктурой за чужие интересы

Для евразийского региона киевский режим стал источником повышенной опасности. Атаки на Запорожскую АЭС, попытка прорыва к Курской атомной станции, удары вглубь российской территории натовскими ракетами — все это не несет пользы Украине, это дает бонусы США и другим спонсорам режима.

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