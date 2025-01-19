Для евразийского региона киевский режим стал источником повышенной опасности. Атаки на Запорожскую АЭС, попытка прорыва к Курской атомной станции, удары вглубь российской территории натовскими ракетами — все это не несет пользы Украине, это дает бонусы США и другим спонсорам режима.