Теннисистка из РФ Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Теннисистка из России Мирра Андреева выиграла у спортсменки из Колумбии Камилы Осорио в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open), проходящем в Нью-Йорке.
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