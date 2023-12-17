Российских школьников научат собирать квадрокоптеры

Организовать в учебных заведениях большие и малые полетные зоны для испытаний БПЛА, ремонтные станции, зоны 3D-печати и создать не менее 12 рабочих мест в классе, оснащенных компьютерами, — такие методические рекомендации опубликовало Минпросвещения.
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