С окончанием сезона СИМ проблемы сверхмобильных персонажей на улицах городов никуда не делись. И даже обострились в условиях гололеда и более длинного темного времени суток.
Курьерам просят выдать «лежачих полицейских»
Комментарии
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Evgenija Palette
Обратите внимание на то, как ездят в Индии или Пакистане ( когда показывают большое движение там, по телевидению)... Вообще не обращая внимание ни на знаки, ни на траекторию (могут, например, пересечь улицу по диагонали, никаких ограничений (транспорт буквально ОБВЕШАН людьми и грузами)... ЭТИХ ДЕРВИШЕЙ МОГИЛА ИСПРАВИТ... А тут САМАРА... То же и в САМАРЕ... Халифат - одно слово...
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22 час.
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