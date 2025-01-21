Курьерам просят выдать «лежачих полицейских»

Evgenija Palette

Обратите внимание на то, как ездят в Индии или Пакистане ( когда показывают большое движение там, по телевидению)... Вообще не обращая внимание ни на знаки, ни на траекторию (могут, например, пересечь улицу по диагонали, никаких ограничений (транспорт буквально ОБВЕШАН людьми и грузами)... ЭТИХ ДЕРВИШЕЙ МОГИЛА ИСПРАВИТ... А тут САМАРА... То же и в САМАРЕ... Халифат - одно слово...