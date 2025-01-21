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Парламентская газета

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Курьерам просят выдать «лежачих полицейских»

Курьерам просят выдать «лежачих полицейских»

С окончанием сезона СИМ проблемы сверхмобильных персонажей на улицах городов никуда не делись. И даже обострились в условиях гололеда и более длинного темного времени суток.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Обратите внимание на то, как ездят в Индии или Пакистане ( когда показывают большое движение там, по телевидению)... Вообще не обращая внимание ни на знаки, ни на траекторию (могут, например,  пересечь улицу по диагонали, никаких ограничений (транспорт буквально ОБВЕШАН людьми и грузами)... ЭТИХ ДЕРВИШЕЙ МОГИЛА ИСПРАВИТ... А тут САМАРА... То же и в САМАРЕ... Халифат - одно слово...
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