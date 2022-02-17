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Земан: разведка США опозорилась с прогнозом о нападении на Украину

Земан: разведка США опозорилась с прогнозом о нападении на Украину

Американские разведслужбы уже в третий раз за последние десятилетия крупно опозорились, на этот раз — с прогнозом о начале войны на Украине, заявил чешский президент Милош Земан в интервью, опубликованном в четверг утром сетевым изданием Idnes.

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