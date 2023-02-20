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Сперцян об уходе из «Краснодара»: «Пока не думаю. Я еще не вернул клубу то, что он мне дал. Не хочется уходить без трофеев»

Эдуард Сперцян в интервью Sports.ru заявил, что пока не собирается покидать «Краснодар». – Читаешь новости о себе? – Что-то попадается на глаза, но в основном их скидывает семья.

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