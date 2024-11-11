Российский флаг поднят над селом Макаровка на Времевском выступе Российские войска перешли в наступление на бывшем Времевском выступе и взяли село Макаровка, подняв над ним российский флаг.
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Российский флаг поднят над селом Макаровка на Времевском выступе Российские войска перешли в наступление на бывшем Времевском выступе и взяли село Макаровка, подняв над ним российский флаг.
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