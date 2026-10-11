NYT: США стали охотиться на выгодные сделки с Россией

США стали стремиться к заключению выгодных сделок с Россией, пишет газета The New York Times.«Для Украины и ее европейских союзников недолгие переговоры в Майами наглядно показали, как американская дипломатия сместилась к охоте за выгодными сделками с РФ», — говорится в публикации.
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