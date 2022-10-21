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Евгений Плющенко: «Роднина легендарнее меня, я полностью согласен. Она великая, и мы растем»

Евгений Плющенко назвал Ирину Роднину более легендарной личностью в фигурном катании. В начале октября Роднина, отвечая на вопрос о противостоянии Плющенко и Алексея Ягудина, заявила, что считает более легендарной саму себя.

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