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Царьград

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Магнитные бури в августе 2026 года: календарь по дням и влияние на здоровье

Магнитные бури в августе 2026 года: календарь по дням и влияние на здоровье

Август 2026 года, по предварительным прогнозам, пройдёт преимущественно спокойно с точки зрения геомагнитной обстановкиНаиболее заметные магнитные возмущения в последний месяц этого лета ожидаются в отдельные периоды, но бурь высокого уровня в долгосрочном прогнозе не видно.

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