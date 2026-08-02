Магнитные бури в августе 2026 года: календарь по дням и влияние на здоровье

Август 2026 года, по предварительным прогнозам, пройдёт преимущественно спокойно с точки зрения геомагнитной обстановкиНаиболее заметные магнитные возмущения в последний месяц этого лета ожидаются в отдельные периоды, но бурь высокого уровня в долгосрочном прогнозе не видно.