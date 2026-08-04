Глава Сургутского района проверил готовность трех новых ЖК для переселенцев из аварийного жилья

ЛЯНТОР, 4 августа, ФедералПресс. Жилищный фонд Сургутского района продолжает расти ударными темпами. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой лично проинспектировал строительные площадки в Лянторе, где возводятся сразу три многоквартирных дома общей площадью более 28 тысяч квадратных метров.
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