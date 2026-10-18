Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на сбои мобильного интернета и связи. По данным сервиса мониторинга Downdetector , пользователи сообщают о проблемах с доступом в Интернет: не открываются сайты, не загружаются приложения, у некоторых пропадает мобильная связь.