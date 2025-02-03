В Карелии меньше четырех процентов инвалидов трудоустроены

Гость в студии — руководитель центра социально-трудовой реабилитации «Гармонии» Олег Черепанов Центр социально-трудовой реабилитации «Гармония» в Петрозаводске реализовал проект «Социальная гостиная выходного дня «Перспектива».
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