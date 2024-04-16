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13 правил, которые помогут отмыть окна до блеска

13 правил, которые помогут отмыть окна до блеска

Рассказываем, какие простые правила помогут вам отмыть окна до блеска (и сохранить чистоту надолго). Многие хозяйки до последнего откладывают мытье окон, потому что это и без того трудно, а когда после двух часов стараний видишь мыльные полосы — хочется больше никогда не убираться дома.

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