13 правил, которые помогут отмыть окна до блеска

Рассказываем, какие простые правила помогут вам отмыть окна до блеска (и сохранить чистоту надолго). Многие хозяйки до последнего откладывают мытье окон, потому что это и без того трудно, а когда после двух часов стараний видишь мыльные полосы — хочется больше никогда не убираться дома.