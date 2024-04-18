ФСБ в 40 регионах изъяла более 300 тысяч sim-карт, задержан петербуржец

Эти устройствам могли использовать для незаконной регистрации аккаунтов и кошельков ФСБ и МВД РФ в ходе спецоперации изъяли 612 sim-боксов, используемых для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии