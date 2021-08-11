Пустые полки магазинов или эту власть пора менять

Позитив для оптимистовПолитикаПустые полки магазинов или эту власть пора менять Это пустые полки в супермаркете. Потому что власти опростоволосились и возникли проблемы с доставкой товаров в магазины.Вернуться к статье123НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ЩеголеватыхКонечно, клоуна Джонсона в отставку...СергейЭто только начало. Скоро пустые полки будут по всей Гейропе.Natalyэто почему же Скоро пустые полки будут по всей Гейропе.?????lev birjukovА в России полки что , ломятся ?Элина МорозоваНу уж точно не пустые..Natalyпочему если в магазинах пусты полки нужно менять власть? есть основание подозревать, что это власть по ночам всё, что там было на полках, по тихому сжирает схомякивае тничего не оставляя народишке даже на перекусончик после первого завтрака?Natalyзачем вообще забивать полки в магазинах в которые мало кого пускают из-за ковида 19 мы же всей планетой тихо сидим по домам и никуда не шастаемвсе в намордниках и памперсах передвигаемся от дивана к холодильнику, а запасы провианта и туалетной бумаги легко пополнить через интернет заказал тебе всё в зубах притащат . не знаю как в Англии, а в России так точно доставят в лучшем виде всё, что заказал и для брюшка и для попки))))))Элина МорозоваПочему не пускают? В России не как в Австралии. Каждый раз регистрация не нужна. Пускают всех, кто соблюдает рекомендации, маски, перчатки, дистанцию. Сейчас уже и послабления ввели. Да, заказывать в инете очень удобно. Но есть продукты, которые имеют короткий срок годности, такие как хлеб, молочка и некоторые другие. Нет смысла 2 раза в неделю заказывать продукты на сумму 200-300р. при стоимости доставки в 200-500р.Nataly)))смешной пост выставили на сайт. вспомнила, как дочка пару месяцев назад прислала из Бремена пустые полки хозяйственного магазинчика с криками мама, мамочка, караул караул, не могу купить в Германии стиральный порошок и детское мыло посуду мыть вообще нечем станет... помогай срочно шли из Питера посылочку с моющими средствами, а то ведь к вечеру вся семья завшивеет изасрется коростой покроемся и я твоя дочь и муж мой, а главное твои внуки))))))Элина МорозоваА там через интернет то можно заказать?Natalyда вся хохма то в том, что на следующий день все полки того магазинчика полностью забили товаром объёмом в три раза больше прежнего о чем через вайбер мне Дашка видеоролик отправила. Так смешно смотреть, как немцы бегают как тараканы или муравьшки суетятся забивая полочки, и это те размеренные пунктуальные зануды у которых каждое движение каждое действие должно быть строго по ПЛАНУ согласно согласованной схеме шаг в сторону= побег и расстрел прыжок на месте провокация . ментальность нации порядок должен быть во всем, порядок прежде всего))))Ordnung muss sein...Майя MajaТак в чем проблема-то была? Китай поставки сократил? Или опять в Суэцком канале очередной контейнеровоз застрял?:)Комментировать
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